Казахстанcкие теннисистки одержали первую победу в отборе к Чемпионату мира

В первый день группового этапа квалификации зоны Азии и Океании юниорского World Junior Tennis Competition 14 & Under подопечные Мукама Ерматова крупно переиграли сборную Непала со счетом 3:0, передает пресс-служба ФТК.

Стартовую победу принесла Сатима Тореген, которая всухую обыграла Адию Подиал – 6:0, 6:0. Затем Ариана Гогулина не оставила никаких шансов Сунире Тапа – 6:1, 6:1. А в парной игре Ева Корышева в дуэте с Сатимой Тореген уверенно разобрались со своими оппонентками со счетом 6:1, 6:0.

19 апреля казахстанские юниорки сыграют против команды Ирана.

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