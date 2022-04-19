Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:29 19.04.2022

8,3 млрд тенге выплатили бизнесменам, пострадавшим во время январских беспорядков

Январские беспорядки, бизнес, выплаты пострадавшему бизнесу Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков рассказал о работе по возмещению ущерба бизнесменам, пострадавшим в период январских беспорядков, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам первого вице-министра нацэкономики РК, всего, по предварительным данным, в результате январских событий пострадало 1630 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге.

В целях поддержки предпринимательства правительством были приняты оперативные меры, в частности:

  • возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам МСП;

  • отсрочка платежей по займам физических и юридических лиц;

  • приостановлены налоговые и таможенные проверки и приняты другие меры.

На сегодняшний день выплату получил 1491 субъект МСП на общую сумму 8,3 млрд тенге.Тимур Жаксылыков
Тамила Языкова
Беспорядки-2022 МНЭ РК Казахстан
Как изменятся полномочия президента Казахстана
18.04.2022
Незаконный вывод средств из Казахстана: наложен арест на 28 млн долларов
18.04.2022
Доллар подешевел на торгах
18.04.2022
Назначен новый вице-министр юстиции Казахстана
18.04.2022
Стало известно, когда начнут строительство третьей очереди метро в Алматы
18.04.2022
Главная Топ LIVE Все