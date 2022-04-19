09:29 19.04.2022
8,3 млрд тенге выплатили бизнесменам, пострадавшим во время январских беспорядков
Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков рассказал о работе по возмещению ущерба бизнесменам, пострадавшим в период январских беспорядков, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам первого вице-министра нацэкономики РК, всего, по предварительным данным, в результате январских событий пострадало 1630 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге.
В целях поддержки предпринимательства правительством были приняты оперативные меры, в частности:
возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам МСП;
отсрочка платежей по займам физических и юридических лиц;
приостановлены налоговые и таможенные проверки и приняты другие меры.
На сегодняшний день выплату получил 1491 субъект МСП на общую сумму 8,3 млрд тенге.Тимур Жаксылыков