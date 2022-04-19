8,3 млрд тенге выплатили бизнесменам, пострадавшим во время январских беспорядков

По словам первого вице-министра нацэкономики РК, всего, по предварительным данным, в результате январских событий пострадало 1630 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге.

В целях поддержки предпринимательства правительством были приняты оперативные меры, в частности:

возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам МСП;

отсрочка платежей по займам физических и юридических лиц;

приостановлены налоговые и таможенные проверки и приняты другие меры.