Главные изменения в законодательстве за неделю: с 11 по 17 апреля

Права человека

Указом президента РК от 13 апреля 2022 года внесены изменения и дополнения в указ от 9 июня 2021 года «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».

Указ дополнен поручением правительству РК:

утвердить план дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона, предусматривающий следующие направления работы:

ликвидация дискриминации в отношении женщин;

продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин;

право на свободу объединения;

права человека в отношении лиц с инвалидностью;

права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения;

обеспечение прав жертв торговли людьми;

права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев;

совершенствование механизмов взаимодействия с органами ООН.

Госаппарат

Указ президента РК от 13 апреля 2022 года «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата».

Определены следующие принципы дебюрократизации:

приоритет сущности над формой – главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению; цифровизация по умолчанию – приоритет всестороннего взаимодействия государственных органов с гражданами, бизнесом и между собой в цифровом формате; управленческая ответственность – недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам; непрерывное совершенствование – формирование и поддержание организационной культуры государственного аппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов; оптимальность регламентации – установление оптимально необходимого уровня регламентации деятельности государственных органов, недопущение введения новых недостаточно обоснованных бюрократических требований, видов отчетности и контроля.

Нацфонд

Постановлением правительства РК внесены изменения в правила зачисления активов в Национальный фонд РК и использования Национального фонда РК, а также форм и правил составления годового отчета о формировании и использовании Национального фонда РК.

Так, при неполном использовании гарантированного или целевого трансфертов из Нацфонда по итогам истекшего финансового года центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет:

уменьшение привлекаемой суммы гарантированного трансферта из Нацфонда на очередной финансовый год на неиспользованную сумму гарантированного трансферта из Нацфонда за истекший год; при этом неиспользованная сумма гарантированного трансферта из Нацфонда за истекший год используется в качестве части гарантированного трансферта из Нацфонда очередного года; возврат части неиспользованных (недоиспользованных) средств, привлеченных из Нацфонда в республиканский бюджет в виде целевого трансферта путем корректировки бюджета за счет остатков средств республиканского бюджета; возврат части привлеченного гарантированного трансферта в республиканский бюджет путем корректировки бюджета за счет остатков средств республиканского бюджета.

При превышении за текущий финансовый год ожидаемого поступления доходов (без учета поступлений трансфертов из Нацфонда) над плановыми (без учета поступлений трансфертов из Нацфонда) центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет возврат в Нацфонд части привлеченного гарантированного трансферта из Нацфонда.

Возврат из республиканского бюджета части привлеченного гарантированного трансферта из Нацфонда осуществляется в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Вещдоки по уголовным делам

Постановлением правительства РК внесены изменения в правила изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы.

Согласно изменениям, факт изъятия предметов, ценностей и документов отражается в протоколе процессуальных действий либо протоколе, составленном в соответствии с требованиями ст. 527 УПК РК.

В протоколе процессуальных действий либо протоколе, составленном в соответствии с вышеуказанными требованиями, перечисляются все изымаемые предметы и документы, а равно описываемое имущество.

При изъятии большого числа предметов, ценностей и документов в обязательном порядке составляется опись, прилагаемая к протоколу и являющаяся его неотъемлемой частью, где отражаются точное наименование предмета, количество, мера, вес, серия, номер и другие отличительные признаки каждого изымаемого объекта, время и место их обнаружения.

Предметы, ценности и документы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты.

Обмен валюты

Нацбанк внес изменения в постановление правления НБ «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты».

Установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, для:

доллара США – 15 тенге,

евро – 20 тенге.

Беженцы

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК утверждены правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца.

Для получения статуса беженца лицо, ищущее убежище, в течение пяти календарных дней со дня прибытия в РК или со дня, когда оно, находясь на территории республики, узнало о возникновении обстоятельств стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, подает лично или через уполномоченного на то представителя в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы по вопросам занятости населения письменное ходатайство.

К ходатайству прилагаются документы, удостоверяющие или подтверждающие личность лица, ищущего убежище.

Ходатайство заполняется на казахском или русском языках и подписывается лицом, ищущим убежище, и переводчиком (в случае участия переводчика). Если лицо, ищущее убежище, не может самостоятельно заполнить ходатайство на казахском или русском языке, то ходатайство заполняется переводчиком со слов заявителя. В таком случае необходимо письменное заявление ходатайствующего лица о том, что он(-а) удовлетворены качеством перевода.

В день регистрации ходатайства лицу, ищущему убежище, выдается свидетельство по форме, утвержденной уполномоченным органом, и производится его постановка на учет на срок до принятия решения по его ходатайству.

Свидетельство выдается иностранцам, лицам без гражданства, достигшим возраста восемнадцати лет, сроком на три месяца, подписывается руководителем МИОЗН и заверяется печатью.

Свидетельство лица, ищущего убежище, подтверждает законность пребывания на территории РК иностранца, лица без гражданства, ходатайствующего о признании беженцем.

Все изменения, произошедшие в законодательстве за неделю, можно посмотреть здесь.