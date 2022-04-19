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15:10 19.04.2022

75-летняя теннисистка возобновила карьеру после перерыва

Теннис Возобновление карьеры Фото: twitter/WSJSports
Пожилая американка Гейл Фалкенберг вернулась в профессиональный теннис после года отсутствия, сыграв квалификационный турнир ITF25 Orlando во Флориде, сообщает Zakon.kz.

Американка выступила в отборочном турнире ITF Women во Флориде, где в первом круге проиграла 34-летней болгарке Дие Ефтимовой – 0:6, 0:6.

Для Фалкенберг это первый матч с июля 2021 года. Возрастная спортсменка начала карьеру в 38 лет. Через два года она добралась до 360-го места в рейтинге WTA.

Теннис Игра с ветераншей

Фото: Instagram/naomiosaka

В возрасте 66 лет она сыграла с будущей первой ракеткой мира Наоми Осакой в квалификационном турнире ITF в Рок-Хилле. Никому не известная 15-летняя японка выиграла со счетом 6:0, 6:0. 

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