75-летняя теннисистка возобновила карьеру после перерыва

Американка выступила в отборочном турнире ITF Women во Флориде, где в первом круге проиграла 34-летней болгарке Дие Ефтимовой – 0:6, 0:6.

Для Фалкенберг это первый матч с июля 2021 года. Возрастная спортсменка начала карьеру в 38 лет. Через два года она добралась до 360-го места в рейтинге WTA.

Фото: Instagram/naomiosaka

В возрасте 66 лет она сыграла с будущей первой ракеткой мира Наоми Осакой в квалификационном турнире ITF в Рок-Хилле. Никому не известная 15-летняя японка выиграла со счетом 6:0, 6:0.

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