Какой будет погода 20 апреля в Казахстане

На востоке республики – дождь, снег. В западных регионах – погода без осадков. На севере – туман, на юге, юго-востоке ожидаются гроза, град, шквал, на западе – пыльная буря. По республике будет отмечаться усиление ветра. РГП «Казгидромет»

Днем на севере, востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром на юге области – туман.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе – усиление ветра до 17-22 м/с, в районе Алакольских озер – 25 м/с.

На западе, юге и в горных районах Туркестанской области – гроза, шквал, в горных районах град, усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, на северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на юге Кызылординской области – гроза, в центре области усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на большей части Павлодарской области – усиление ветра до 15-20 м/с. Днем на западе области – усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльной бурей.

Днем на западе и в центре Мангистауской области – усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На севере Костанайской области – туман, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на юге Северо-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром на западе области – туман.

На юге Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, на севере, в центре Актюбинской, Павлодарской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.