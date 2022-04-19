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14:55 19.04.2022

Какой будет погода 20 апреля в Казахстане

человек под зонтом Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 апреля. На большей части страны ожидается дождь, передает Zakon.kz.
На востоке республики – дождь, снег. В западных регионах – погода без осадков. На севере – туман, на юге, юго-востоке ожидаются гроза, град, шквал, на западе – пыльная буря. По республике будет отмечаться усиление ветра.РГП «Казгидромет»

Днем на севере, востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром на юге области – туман.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе – усиление ветра до 17-22 м/с, в районе Алакольских озер – 25 м/с.

На западе, юге и в горных районах Туркестанской области – гроза, шквал, в горных районах град, усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, на северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на юге Кызылординской области – гроза, в центре области усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на большей части Павлодарской области – усиление ветра до 15-20 м/с. Днем на западе области – усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльной бурей.

Днем на западе и в центре Мангистауской области – усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На севере Костанайской области – туман, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на юге Северо-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром на западе области – туман.

На юге Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, на севере, в центре Актюбинской, Павлодарской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Анастасия Стативкина
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