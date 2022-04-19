Курс доллара снизился еще на 5,73 тенге

Средневзвешенный курс российского рубля установился на отметке 5,61 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 69,59 тенге, объем торгов – 42,8 млн юаней.

Курс евро установлен Нацбанком в 485,43 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-451 тенге, евро – по 480-486 тенге, российские рубли – по 5,15-5,5 тенге.