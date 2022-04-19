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15:37 19.04.2022

Курс доллара снизился еще на 5,73 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 443,57 тенге, снизившись еще на 5,73 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля установился на отметке 5,61 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 69,59 тенге, объем торгов – 42,8 млн юаней.

Курс евро установлен Нацбанком в 485,43 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-451 тенге, евро – по 480-486 тенге, российские рубли – по 5,15-5,5 тенге.

Лариса Черненко
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