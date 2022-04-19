Костанайским студентам предлагают помочь с трудоустройством и жильем

Свои вакансии на этот раз предложили около 50 предприятий и организаций со всей области.

Интерес проявили и будущие специалисты, около тысячи выпускников, в том числе участники программы «Серпін-2050», оставили свои данные будущим работодателям.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

Большое количество рабочих мест было представлено в сельской местности, так, например, директор Центра занятости акимата Карасуского района Людмила Руденко отметила, что в их районе очень много вакансий для молодежи в сельском хозяйстве, в сфере образования, нужны юристы.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

Мы предлагаем устроиться на работу по проекту «С дипломом – в село», хорошую своевременную заработную плату, получить хороший опыт и стаж, – подчеркнула она. – У нас есть предприятия, которые предоставят молодым специалистам жилье, кого-то на подселение. На эту ярмарку мы предоставили около 50 рабочих мест, нам нужны молодые кадры. Со своей стороны мы неоднократно связывались с учебными заведениями, проводили онлайн ярмарки вакансий. К сожалению, молодежь на село едет неохотно.

В этом году в Костанайской области на реализацию мер поддержки занятости в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы выделено 1,8 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

В целях поддержки бизнес-инициатив молодежи, социально уязвимых слоев населения, в два раза увеличен размер безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес-идей – до 400 МРП.

Посетил ярмарку и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. В своем приветственном слове он отметил, что благодаря проводимой работе уровень трудоустройства выпускников 2021 года превысил 83%, а уровень молодежной безработицы по Костанайской области составляет 2,8%. Это один из самых лучших показателей по стране. И работа в данном направлении будет продолжена.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

В 2022 году будет оказано содействие в занятости не менее 27 тыс. граждан, – подчеркнул глава региона. – В рамках реализуемых национальных проектов, частных инициатив планируется создание 18 тыс. рабочих мест. На данный момент на рынке труда области наиболее востребованы квалифицированные рабочие профессии: механизаторы, водители большегрузных автомобилей, рабочие строительных профессий, электромонтеры, механизаторы, повара и другие. Из специалистов наблюдается устойчивая потребность в отраслях образования, здравоохранения, культуры, спорта, горнодобывающей и сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

Зухра Алтай в скором времени получит диплом педагога-организатора декоративно-прикладного искусства. Девушка родом из Рудного и хочет найти работу именно там, чтобы работать и жить дома.

Когда в нашем колледже сообщили о том, что будет проводиться ярмарка вакансий, мы с моими однокурсниками сразу же захотели принять в ней участие, ведь для нас, молодых и неопытных, это отличная возможность найти работу по своей специальности, – поделилась будущий педагог. – Помимо работы учителем, мне также предложили работу по схожей специальности, я оставила свои данные. Буду надеяться, что как только получу заветный диплом, сразу же найду работу.