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Законодательство РК
18:00 19.04.2022

Машину за 28 млн тенге угнали из автосалона в Шымкенте

Полиция Фото: Zakon.kz
В Шымкенте из автосалона угнали автомобиль за 28 млн тенге. Полицейские за два часа нашли угнанную иномарку, передает Zakon.kz.

В конце марта администрация автосалона при проведении ревизии обнаружила пропажу одного из автомобилей. Сумма ущерба составила 28 млн тенге. О случившемся работники сразу же сообщили в полицию.

Сообщение зарегистрировали в ЕРДР по ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Сотрудники полиции опросили работников автомагазина и всевозможных свидетелей, инспекторы Центра оперативного управления проверили установленные вдоль улиц камеры видеонаблюдения.

В результате стражи порядка в течение двух часов установили угнанную иномарку, которая двигалась по улице Байдибек би. Сотрудники ЦОУ сообщили о местонахождении машины патрульным полицейским. Похитителя задержали. Им оказался житель Шымкента.

Автомобиль вернули в салон. В настоящее время дело с обвинительным актом направлено в суд. Пресс-служба ДП Шымкента
Анастасия Стативкина
Шымкент
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