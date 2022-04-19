Машину за 28 млн тенге угнали из автосалона в Шымкенте

В конце марта администрация автосалона при проведении ревизии обнаружила пропажу одного из автомобилей. Сумма ущерба составила 28 млн тенге. О случившемся работники сразу же сообщили в полицию.

Сообщение зарегистрировали в ЕРДР по ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Сотрудники полиции опросили работников автомагазина и всевозможных свидетелей, инспекторы Центра оперативного управления проверили установленные вдоль улиц камеры видеонаблюдения.

В результате стражи порядка в течение двух часов установили угнанную иномарку, которая двигалась по улице Байдибек би. Сотрудники ЦОУ сообщили о местонахождении машины патрульным полицейским. Похитителя задержали. Им оказался житель Шымкента.