Ситуация в Украине: продление военного положения, обмен пленными, гумкоридор с «Азовстали»

Украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, меняет позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Советник ОП Украины Подоляк заявил, что Москва вряд ли согласится на обмен Медведчука. По его мнению, российская сторона не заинтересована в освобождении украинских военных в Мариуполе, а Медведчук сделал заявление «из чувства самосохранения».

Премьер Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна не настолько оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине.

Появилось видео со вторым британским наемником из Мариуполя – Эйденом Эслином. В ответ на обращение жены Медведчука к британскому премьеру Эслин говорит: «Думаю, Джонсону нужно прислушаться к тому, что сказала Оксана».

Франция не зависит от российского газа, заявил президент Макрон. Он отметил, что Париж рассматривает возможность закупки газа у других стран.

ВС РФ открыли гумкоридор для вывода с мариупольской «Азовстали» добровольно сложивших оружие украинских военных, пишут СМИ. Введен «режим полной тишины», прекращены любые боевые действия, подразделения ВС РФ по всему периметру «Азовстали» отведены на безопасное расстояние.

В ОП Украины затруднились сказать, когда состоится новый раунд мирных переговоров с Россией.

Президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине.

В Еврокомиссии заявили, что предоставление Украине большего количества оружия означает не продление конфликта, а помощь в защите страны.

Лондон не намерен вступать с РФ в переговоры об обмене Медведчука на двух своих граждан, которые попали в плен в Мариуполе, заявил член Кабмина Великобритании Брэндон Льюис.

Венгрия не поддержит санкции против российских нефти и газа, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.