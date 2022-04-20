В Казахстане изменится форма дипломов гособразца

В частности, планируется внести изменения в приложение к диплому о послесреднем образовании на двух языках, в котором выставляются оценки.

Как поясняют в МОН РК, с этого учебного года организации ТиПО перешли от оценки цифровой пятибалльной системы к балльно-рейтинговой буквенной системе оценивания (1 курс).

Учебные достижения обучающихся оцениваются по 100-балльной шкале, соответствующей принятой в международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-балльной шкале.

«Учитывая, что в текущем году будет осуществлен выпуск в организациях ТиПО по модульным программам и по кредитной технологии обучения, необходимо внести соответствующие изменения», – говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 мая.