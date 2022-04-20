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Законодательство РК
21:49 20.04.2022

Школьные линейки на 9 Мая в школах проводить не планируется – МОН РК

рюкзак Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства образования и науки сообщили о том, что школьные линейки в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне не планируются, передает Zakon.kz.
В школах в преддверии праздников, отмечаемых 7 и 9 Мая, проводятся классные часы на тему патриотического воспитания, вклада участников войны в победу, любви к Родине, важности мира и согласия. Школьные линейки, посвященные 9 Мая, не планируются. В использовании военной одежды и атрибутики, а также в театрализованных сценах нет необходимости, – говорится в сообщении министерства.

Организациям образования направлены соответствующие рекомендации.

Елена Беляева
МОН РК
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