21:49 20.04.2022
Школьные линейки на 9 Мая в школах проводить не планируется – МОН РК
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства образования и науки сообщили о том, что школьные линейки в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне не планируются, передает Zakon.kz.
В школах в преддверии праздников, отмечаемых 7 и 9 Мая, проводятся классные часы на тему патриотического воспитания, вклада участников войны в победу, любви к Родине, важности мира и согласия. Школьные линейки, посвященные 9 Мая, не планируются. В использовании военной одежды и атрибутики, а также в театрализованных сценах нет необходимости, – говорится в сообщении министерства.
Организациям образования направлены соответствующие рекомендации.