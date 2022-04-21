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12:02 21.04.2022

Рыбакиной предстоит серьезный экзамен на встрече с третьей ракеткой мира

Теннис Турнир Штутгарт Фото: ktf.kz
Члены женской сборной Казахстана по теннису удачно стартовали на трех международных турнирах. Cамый авторитетный соперник во втором круге турнира в Штутгарте будет у Елены Рыбакиной – испанка Паула Бадоса, третий номер мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

Первые номера казахстанского и испанского тенниса встретятся 21 апреля первым запуском на грунтовых соревнованиях WTA500 в немецком Штутгарте с призовым фондом более 700 тысяч долларов США. Напомним, Рыбакина первую игру выиграла у немки Настасьи Шунк.

Юлия Путинцева в эти дни выступает в Турции на WTA250 и на старте обыграла польскую теннисистку Магду Линетт – 7:6, 6:4. Анна Данилина находится в Италии на состязаниях ITF 25Women. В первом круге одиночки она сумела переиграть представителя Греции Сапфо Саккелариди – 7:6, 6:4.

Теннис Поражение Барселона

Фото: ktf.kz

В свою очередь теннисисты мужской сборной Казахстана закончили свои выступления на разных турнирах. Лидер команды Александр Бублик на грунте в Барселоне не смог одолеть финна Эмиля Руусувуори – 3-6, 1-6. На открытом чемпионате Сербии Андрей Голубев в паре с французом Фабрисом Мартеном проиграли Горанссону (Швеция)/Маклахлану (Япония) – 5:7, 6:1, 9:11.

Дмитрий Попко не сумел пройти первый круг парного разряда Челленджера в Праге. В тандеме с Чун Ксин Цэном из Тайваня они проиграли французам Ламазину и Пуилю – 1:6, 4:6. 

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