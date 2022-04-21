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Законодательство РК
12:32 21.04.2022

В Казахстане появится госпремия в области гуманитарных наук имени Байтурсынулы

новая госпремия в Казахстане Фото: Zakon.kz
МОН РК подготовлен проект указа президента, которым вносятся изменения и дополнения в Указ от 21 января 2015 года «О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства имени Абая», сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается указ дополнить строчкой о введении новой Государственной премии Республики Казахстан в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы.

«Учредить Государственную премию Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, Государственную премию в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы и Государственную премию в области литературы и искусства имени Абая», – говорится в документе.

Также будет утверждено положение о Комиссии по присуждению государственных премий РК.

Госпремии в области науки и техники имени аль-Фараби, в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы присуждаются гражданам республики за:

  1. научные открытия, оказавшие влияние на социально-экономическое и научно-техническое развитие на национальном и/или международном уровне;

  2. монографии и научные работы, открывшие новые области знаний и/или новое направление в одной области знаний;

  3. результаты научной и научно-технической деятельности, обеспечившие изменения в государственной политике;

  4. разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий, обеспечивших экономический или социальный эффект, их внедрение в различные отрасли экономики на основе проведенного исследования;

  5. разработку и создание принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики, содержащих сведения, отнесенные к государственным секретам;

  6. инновационное преобразование научных знаний в коммерческие продукты, процессы или услуги, имеющие экономические и социальные преимущества;

  7. подтвержденные результаты инновационной деятельности по внедрению в производство технологий, обеспечивших решение приоритетных социально-экономических задач и рост конкурентоспособности РК на внутреннем и внешнем рынках.

Государственная премия в области литературы и искусства имени Абая присуждается гражданам РК и иностранцам за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие культуры Казахстана.

Указанные госпремии присуждаются президентом Казахстана ко Дню Независимости.

Государственную премию в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы планируется присуждать с 2023 года.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 апреля.

Лариса Черненко
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