В Казахстане появится госпремия в области гуманитарных наук имени Байтурсынулы

Так, предлагается указ дополнить строчкой о введении новой Государственной премии Республики Казахстан в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы.

«Учредить Государственную премию Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, Государственную премию в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы и Государственную премию в области литературы и искусства имени Абая», – говорится в документе.

Также будет утверждено положение о Комиссии по присуждению государственных премий РК.

Госпремии в области науки и техники имени аль-Фараби, в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы присуждаются гражданам республики за:

научные открытия, оказавшие влияние на социально-экономическое и научно-техническое развитие на национальном и/или международном уровне; монографии и научные работы, открывшие новые области знаний и/или новое направление в одной области знаний; результаты научной и научно-технической деятельности, обеспечившие изменения в государственной политике; разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий, обеспечивших экономический или социальный эффект, их внедрение в различные отрасли экономики на основе проведенного исследования; разработку и создание принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики, содержащих сведения, отнесенные к государственным секретам; инновационное преобразование научных знаний в коммерческие продукты, процессы или услуги, имеющие экономические и социальные преимущества; подтвержденные результаты инновационной деятельности по внедрению в производство технологий, обеспечивших решение приоритетных социально-экономических задач и рост конкурентоспособности РК на внутреннем и внешнем рынках.

Государственная премия в области литературы и искусства имени Абая присуждается гражданам РК и иностранцам за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие культуры Казахстана.

Указанные госпремии присуждаются президентом Казахстана ко Дню Независимости.

Государственную премию в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы планируется присуждать с 2023 года.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 апреля.