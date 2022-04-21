Алматы – самый посещаемый туристами город в Казахстане

За последний год численность туристов выросла на 65% и достигла 1,2 млн, это почти пятая часть республиканского показателя – 5,4 млн человек. К 2025 году планируется привлечь 2,3 млн туристов. Пресс-служба акимата города Алматы

Объем услуг в сфере туризма составил в прошлом году 27,9 млрд тенге, что на 66% больше по сравнению с показателем 2020 года. Инвестировано в отрасль 100,7 млрд тенге с ростом на 46,3%.