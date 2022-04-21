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13:37 21.04.2022

Алматы – самый посещаемый туристами город в Казахстане

Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
После пандемии индустрия туризма восстанавливается. Каждый второй иностранный турист, прибывающий в Казахстан, посещает город Алматы, передает Zakon.kz.
За последний год численность туристов выросла на 65% и достигла 1,2 млн, это почти пятая часть республиканского показателя – 5,4 млн человек. К 2025 году планируется привлечь 2,3 млн туристов. Пресс-служба акимата города Алматы

Объем услуг в сфере туризма составил в прошлом году 27,9 млрд тенге, что на 66% больше по сравнению с показателем 2020 года. Инвестировано в отрасль 100,7 млрд тенге с ростом на 46,3%.

Планируется запуск крупных проектов по развитию туристских продуктов, имиджевая кампания по продвижению внутренних турмаршрутов. Туризм станет полноценной финансово рентабельной сферой в структуре нашей экономики. Министр культуры и спорта PK Даурен Абаев
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