Рейды и запреты: как урегулируют игорный бизнес и лотерейную деятельность в Казахстане

Как отмечено на сайте главы правительства, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев доложил о ходе исполнения поручений по вопросам создания Центра учета ставок, принятия законодательных поправок по противодействию онлайн-казино, блокировки интернет-сайтов игорной направленности, регулирования лотерейного бизнеса.

Вице-премьер отметил, что легкодоступность, широкое распространение сайтов онлайн-казино стало основными причинами вовлеченности населения в азартные игры.

У государственных органов, как отмечено в сообщении, отсутствуют данные о количестве таких сайтов, лиц, зависимых от азартных игр и объеме средств, потраченных гражданами на онлайн-казино.

Ералы Тугжанов указал, что Центр учета ставок должен быть создан на базе Министерства культуры и спорта.

По итогам совещания Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений.

В частности:

разработать совместный план действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры;

создать и продвигать социальные ролики о вреде азартных игр;

провести рейды по выявлению незаконных игорных заведений с привлечением представителей общественности;

обозначить перечень лиц, которые осуществляют деятельность по организации интернет-казино;

установить запрет банкам и платежным системам проводить финансовые операции в пользу данных лиц;

установить запрет на осуществление платежей или пополнение счетов в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных карт;

установить ответственность за организацию интернет-казино;