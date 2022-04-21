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Законодательство РК
16:12 21.04.2022

Рейды и запреты: как урегулируют игорный бизнес и лотерейную деятельность в Казахстане

лотерейная деятельность, игорный бизнес, запреты Фото: primeminister.kz
Под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности. В совещании приняли участие представители уполномоченных государственных органов и Национального банка, сообщает Zakon.kz

Как отмечено на сайте главы правительства, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев доложил о ходе исполнения поручений по вопросам создания Центра учета ставок, принятия законодательных поправок по противодействию онлайн-казино, блокировки интернет-сайтов игорной направленности, регулирования лотерейного бизнеса.

Вице-премьер отметил, что легкодоступность, широкое распространение сайтов онлайн-казино стало основными причинами вовлеченности населения в азартные игры.

У государственных органов, как отмечено в сообщении, отсутствуют данные о количестве таких сайтов, лиц, зависимых от азартных игр и объеме средств, потраченных гражданами на онлайн-казино.

Ералы Тугжанов указал, что Центр учета ставок должен быть создан на базе Министерства культуры и спорта.

По итогам совещания Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений.

В частности:

  • разработать совместный план действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры;

  • создать и продвигать социальные ролики о вреде азартных игр;

  • провести рейды по выявлению незаконных игорных заведений с привлечением представителей общественности;

  • обозначить перечень лиц, которые осуществляют деятельность по организации интернет-казино;

  • установить запрет банкам и платежным системам проводить финансовые операции в пользу данных лиц;

  • установить запрет на осуществление платежей или пополнение счетов в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных карт;

  • установить ответственность за организацию интернет-казино;

  • разработать систему выявления и реабилитации граждан, зависимых от азартных игр, в том числе детей.

Анастасия Московчук
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