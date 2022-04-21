Рейды и запреты: как урегулируют игорный бизнес и лотерейную деятельность в Казахстане
Как отмечено на сайте главы правительства, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев доложил о ходе исполнения поручений по вопросам создания Центра учета ставок, принятия законодательных поправок по противодействию онлайн-казино, блокировки интернет-сайтов игорной направленности, регулирования лотерейного бизнеса.
Вице-премьер отметил, что легкодоступность, широкое распространение сайтов онлайн-казино стало основными причинами вовлеченности населения в азартные игры.
У государственных органов, как отмечено в сообщении, отсутствуют данные о количестве таких сайтов, лиц, зависимых от азартных игр и объеме средств, потраченных гражданами на онлайн-казино.
Ералы Тугжанов указал, что Центр учета ставок должен быть создан на базе Министерства культуры и спорта.
По итогам совещания Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений.
В частности:
разработать совместный план действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры;
создать и продвигать социальные ролики о вреде азартных игр;
провести рейды по выявлению незаконных игорных заведений с привлечением представителей общественности;
обозначить перечень лиц, которые осуществляют деятельность по организации интернет-казино;
установить запрет банкам и платежным системам проводить финансовые операции в пользу данных лиц;
установить запрет на осуществление платежей или пополнение счетов в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных карт;
установить ответственность за организацию интернет-казино;
разработать систему выявления и реабилитации граждан, зависимых от азартных игр, в том числе детей.