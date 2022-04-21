Дождь с переходом в снег – прогноз погоды в Казахстане на 22 апреля

На востоке страны пройдет сильный дождь, на севере, северо-западе – дождь с переходом в снег. По республике ожидается туман, усиление ветра, гроза. РГП «Казгидромет»

Ночью на севере, востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют туман, гололед, на севере, юго-востоке области – усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области – гололед, туман, ночью на севере, востоке, в центре, днем на востоке области усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области – гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, на севере, востоке области туман.

На северной половине Актюбинской области – усиление ветра до 18 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на северо-западе, юге – туман, днем на западе, севере, юге области усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области – усиление ветра, 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на юго-западе – туман, днем на востоке области усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Карагандинской области, на юге, востоке Восточно-Казахстанской области – усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области – усиление ветра, 15-20 м/с.

В Жамбылской области – усиление ветра, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области при грозе ветер усилится до 17-22 м/с, в районе Алакольских озер – до 25 м/с.

В горах Туркестанской области – шквал, усиление ветра при грозе до 15-20 м/с.

На юге Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь с переходом в снег), туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +6...+8°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +21...+23°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +24...+26°С.