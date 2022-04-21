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Законодательство РК
19:19 21.04.2022

ДТП в Жамбылской области: мужчина скончался на месте

Жамбылская область Фото: ДП Жамбылской области
В Жамбылский районный отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вдоль трассы Тараз – Гродеково, передает Zakon.kz.

Возле заправки села Гродеково водитель автомашины ВАЗ сбил пассажира, который вышел из автомобиля Toyota и собирался переходить на противоположную сторону дороги. В результате мужчина скончался на месте.

Жамбылская область

Фото: ДП Жамбылской области

По факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Департамент полиции Жамбылской области рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге, особенно в ночное время суток, а также строго соблюдать правила дорожного движения.ДП Жамбылской области

происшествие

Фото: ДП Жамбылской области

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