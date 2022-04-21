19:19 21.04.2022
ДТП в Жамбылской области: мужчина скончался на месте
Фото: ДП Жамбылской области
В Жамбылский районный отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вдоль трассы Тараз – Гродеково, передает Zakon.kz.
Возле заправки села Гродеково водитель автомашины ВАЗ сбил пассажира, который вышел из автомобиля Toyota и собирался переходить на противоположную сторону дороги. В результате мужчина скончался на месте.
По факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Автомобиль водворен на штрафстоянку.
Фото: ДП Жамбылской области
Департамент полиции Жамбылской области рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге, особенно в ночное время суток, а также строго соблюдать правила дорожного движения.ДП Жамбылской области
Фото: ДП Жамбылской области