ДТП в Жамбылской области: мужчина скончался на месте

Возле заправки села Гродеково водитель автомашины ВАЗ сбил пассажира, который вышел из автомобиля Toyota и собирался переходить на противоположную сторону дороги. В результате мужчина скончался на месте.

Фото: ДП Жамбылской области

Департамент полиции Жамбылской области рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге, особенно в ночное время суток, а также строго соблюдать правила дорожного движения. ДП Жамбылской области

По факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Автомобиль водворен на штрафстоянку.