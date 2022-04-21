Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:30 21.04.2022

Токаев о ремонте дорог в ЗКО: Виновные в срыве сроков должны быть наказаны

Токаев, Западный Казахстан, срыв Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в срыве установленных сроков ремонта дорог в Западном Казахстане должны быть наказаны, передает Zakon.kz.

Как сообщает telegram-канал Акорды, в газете «Егемен Казахстан» вышла статья, рассказывающая о проблемах с дорогами в регионе.

Авторы напоминают, что еще в 2019 году президент назвал одной из ключевых задач модернизацию транспортно-логистического потенциала ЗКО, в котором 70% дорог находятся в плачевном состоянии. Токаев тогда поручил правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить работу по ремонту дорог в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах, особо отметив, что данный вопрос будет на его личном контроле.

Однако эти районы до сих пор не связаны с областным центром асфальтированной трассой. Строительные работы серьезно отстают от графика, имеются проблемы с их финансированием. Местные жители страдают от бездорожья, весной и осенью положение становится критическим.

Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны.

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт Западно-Казахстанская область
Школьные линейки на 9 Мая в школах проводить не планируется – МОН РК
20.04.2022
Новый пакет санкций ввели США в отношении России
21.04.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
21.04.2022
Генерал-майор Кайдар Каракулов освобожден из изолятора
21.04.2022
Канат Мусин рассказал, кто не сможет занимать госдолжности по новым конституционным поправкам
20.04.2022
Главная Топ LIVE Все