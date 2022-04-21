Токаев о ремонте дорог в ЗКО: Виновные в срыве сроков должны быть наказаны

Как сообщает telegram-канал Акорды, в газете «Егемен Казахстан» вышла статья, рассказывающая о проблемах с дорогами в регионе.

Авторы напоминают, что еще в 2019 году президент назвал одной из ключевых задач модернизацию транспортно-логистического потенциала ЗКО, в котором 70% дорог находятся в плачевном состоянии. Токаев тогда поручил правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить работу по ремонту дорог в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах, особо отметив, что данный вопрос будет на его личном контроле.

Однако эти районы до сих пор не связаны с областным центром асфальтированной трассой. Строительные работы серьезно отстают от графика, имеются проблемы с их финансированием. Местные жители страдают от бездорожья, весной и осенью положение становится критическим.

Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны.