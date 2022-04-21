Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов – СМИ

Как пишет Forbes, таким образом предприниматель является одновременно гражданином четырех стран — России, Франции, Сент-Китс и Невис и ОАЭ.

Недавно Дуров встречался с наследным принцем Дубая Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом.

Собеседник издания добавил, что срок действия российского паспорта Дурова давно истек. Павел, по его словам, не ездит в Россию и не держит в ней активы уже восемь лет.

Павел Дуров открыл штаб-квартиру Telegram на 23-м этаже одной из башен комплекса в свободной экономической зоне Dubai Media City. Это случилось еще в 2017 году.