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08:01 22.04.2022

Девять казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 22 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на пятерых заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Два случая выявили в Нур-Султане, семь – в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 7.

Всего в стране подтверждено 1 305 440 случаев.

Данияр Кунафин
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