08:01 22.04.2022
Девять казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на пятерых заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Два случая выявили в Нур-Султане, семь – в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 7.
Всего в стране подтверждено 1 305 440 случаев.