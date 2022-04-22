Девять казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 7.

Всего в стране подтверждено 1 305 440 случаев.