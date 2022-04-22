В Казахстане изменится статус прокуратуры

В новом законе планируется закрепить действенные инструменты и механизмы, которые позволят более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства.

Существующая система актов прокурора будет дополнена актами в сфере уголовного преследования (например, обвинительный акт, протокол об уголовном проступке, протокол обвинения и др.).

Кроме того, планируется:

пересмотреть систему финансирования органов прокуратуры;

упорядочить нормотворческую деятельность прокуратуры (в частности, разрешить особый порядок принятия НПА, в том числе без их государственной регистрации, для оперативного реагирования на актуальные вызовы);

уточнить полномочия прокурора по каждому направлению надзора;

усилить взаимодействие органов прокуратуры с правозащитными институтами (с Уполномоченным по правам человека и общественностью – СМИ, НПП);

прокуратура станет уполномоченным органом по расследованию пыток;

будет пересмотрен порядок проведения и назначения проверок.

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