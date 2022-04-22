Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:46 22.04.2022

В Казахстане изменится статус прокуратуры

законопроект по изменению статуса прокуратуры Фото: Zakon.kz
Разработан консультативный документ регуляторной политики «Проект Конституционного закона Республики Казахстан «О прокуратуре», сообщает Zakon.kz.

В новом законе планируется закрепить действенные инструменты и механизмы, которые позволят более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства.

Существующая система актов прокурора будет дополнена актами в сфере уголовного преследования (например, обвинительный акт, протокол об уголовном проступке, протокол обвинения и др.).

Кроме того, планируется:

  • пересмотреть систему финансирования органов прокуратуры;

  • упорядочить нормотворческую деятельность прокуратуры (в частности, разрешить особый порядок принятия НПА, в том числе без их государственной регистрации, для оперативного реагирования на актуальные вызовы);

  • уточнить полномочия прокурора по каждому направлению надзора;

  • усилить взаимодействие органов прокуратуры с правозащитными институтами (с Уполномоченным по правам человека и общественностью – СМИ, НПП);

  • прокуратура станет уполномоченным органом по расследованию пыток;

  • будет пересмотрен порядок проведения и назначения проверок.

Посмотреть досье на документ можно здесь.

Лариса Черненко
Генпрокуратура Казахстан
Дождь с переходом в снег – прогноз погоды в Казахстане на 22 апреля
21.04.2022
Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, Мариуполь под контролем войск РФ
21.04.2022
Ашимбаев высказался о дополнительных требованиях по госязыку для иностранцев
21.04.2022
Курс доллара держится на одной отметке второй день
21.04.2022
Мадина Бакбергенова завоевала «золото» чемпионата Азии
21.04.2022
Главная Топ LIVE Все