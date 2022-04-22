«Самрук-Казына» планирует направить 170 млрд тенге в бюджет страны

Результаты 2021 года являются положительными. Предварительно выручка группы составила порядка 11,7 трлн тенге, что выше плановых значений на 2,4 трлн тенге. Плановая выручка за 2021 год ожидалась на уровне 9,3 трлн тенге, при этом фактически показатель за 2021 год составил 8,6 трлн тенге. Чистая прибыль сформировалась на уровне 1 трлн 619 млрд тенге, что в три раза выше утвержденного плана на 2021 год. Управляющий директор по экономике и финансам Фонда «Самрук-Казына» Назира Нурбаева

Основным фактором, повлиявшим на улучшение финансовых показателей, является, по ее данным, рост цены на нефть и нефтепродукты в течение 2021 года: средняя цена на нефть в 2021 году составила 71 доллар за баррель против 42 долларов в 2020 году.

Кроме того, положительное влияние оказали такие факторы, как рост контейнерного транзита на 22% в связи с увеличением грузопотока по направлениям Китай — Европа, Дальний Восток, Центральная Азия, Китай, Кавказ, Турция, а также восстановление пассажиропотока в сфере авиаперевозок на 74%, в сфере железнодорожных перевозок – на 49% ввиду ослабления карантинных мер.

Назира Нурбаева указала на увеличение объемов реализации аффинированного золота на 59% в связи с ростом спроса среди конечных покупателей и увеличение объема производства электроэнергии на 13%. Передача электроэнергии увеличилась на 18% в связи с возросшим спросом на внутреннем рынке.

По итогам 2021 года с учетом внедренных новых принципов определения размера дивидендов, выплачиваемых портфельными компаниями в пользу Фонда, «Самрук-Казына» планирует направить порядка 170 млрд тенге в виде дивидендов в республиканский бюджет. Назира Нурбаева

Оставшуюся сумму планируется направить на реализацию крупных инфраструктурных проектов.