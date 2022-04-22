12:12 22.04.2022
В Казахстане в выходные похолодает
Фото: unsplash
В ближайшие дни северные регионы страны останутся под властью северо-западного антициклона, который вызовет прекращение осадков и сохранит низкие ночные температуры воздуха -5...-10°С. На остальной территории республики пройдут дожди, временами – сильные.РГП «Казгидромет»
На востоке и в центре страны осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ожидаются туман, гололед, на юге республики – с грозой, градом и шквалистым ветром.
К концу периода на большей части страны, за исключением южных регионов, ожидается постепенное повышение дневных температур воздуха, в северной половине – до +10...+18°С, а в западной – до +20...+25°С.