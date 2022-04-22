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12:12 22.04.2022

В Казахстане в выходные похолодает

Дождь, зонт Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23-25 апреля, передает Zakon.kz.
В ближайшие дни северные регионы страны останутся под властью северо-западного антициклона, который вызовет прекращение осадков и сохранит низкие ночные температуры воздуха -5...-10°С. На остальной территории республики пройдут дожди, временами – сильные.РГП «Казгидромет»

На востоке и в центре страны осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ожидаются туман, гололед, на юге республики – с грозой, градом и шквалистым ветром.

К концу периода на большей части страны, за исключением южных регионов, ожидается постепенное повышение дневных температур воздуха, в северной половине – до +10...+18°С, а в западной – до +20...+25°С.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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