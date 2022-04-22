Как сохранить здоровье глаз – советы врача

Специалист напомнила, что на сегодняшний день в поликлиниках для казахстанцев с 40 лет доступен скрининг здоровья – каждый может бесплатно посетить врача узкой специализации.

Если речь идет о здоровье глаз, то измерить внутриглазное давление, провести осмотр глазного дна, профилактику диабетических заболеваний и глаукомы вне зависимости от жалоб.

По словам офтальмолога, если есть жалобы, то можно обратиться к участковому терапевту, попросив экстренно направить на прием к офтальмологу.

Экстренно получить помощь сегодня можно при острых заболеваниях, таких как, например, конъюнктивиты, кератиты, увеиты, острые приступы глаукомы – так называемые заболевания, сопровождающиеся синдромом «красного глаза».

Это те случаи, когда не нужно терпеть и сразу обращаться к специалисту. Отмечу, что не стоит халатно относиться, например, к конъюнктивиту. Это воспаление конъюнктивы или слизистой оболочки глаза. Причинами могут быть бактерии или вирусы. Очень часто в сезон ОРВИ бывает, что конъюнктивит имеет вирусный характер, который переходит в кератит – воспаление роговицы глаза. Если переходит в роговицу, она мутнеет и человек может потерять зрение. Врач-офтальмолог поликлиники №8 Нур-Султана Айгерим Дербисалиева

На сегодняшний день, по словам специалиста, чаще всего в практике окулистов встречаются миопия – близорукость, катаракты – у взрослого населения 55 и старше, а также проблемы со зрением из-за диабетических заболеваний. Встречается также очень коварное заболевание – глаукома, которая приводит к слепоте.

Усугубляют здоровье глаз нынешний образ жизни и характер работы, так как многие перешли на сидячий образ жизни и работу за компьютером. Как результат, это сказывается на подвижности в целом и количестве времени на свежем воздухе. Негативное влияние дает не столько сидение на одном месте, сколько в каком положении мы сидим – в этом случае речи о хорошем кровоснабжении глаз не идет. Айгерим Дербисалиева

Как отметила врач, чтобы снизить нагрузку на глаза при сидячем образе жизни, нужно прибегать к регулярной физической активности, не забывать делать гимнастику для глаз и отрываться от компьютера.

Что нужно делать, если резко стало снижаться зрение? Лучше сразу обратиться к офтальмологу. Причин может быть много. Самая нехорошая – отслоение сетчатки. Есть много пациентов, которые могут не замечать, что второй глаз перестал или хуже стал видеть. Бывают случаи, когда бывают разрывы в сетчатке, которые приводят к слепоте. Считать, что это как-то само пройдет, нежелательно. Проще подойти и проконсультироваться, провести диагностику глаза. Айгерим Дербисалиева

Отдельно специалист разъяснила вопросы по лазерной коррекции зрения. Дело в том, что многие сегодня прибегают к ней, чтобы не носить очки или линзы, однако не учитывают, что образ жизни и количество времени со смартфоном тоже нужно менять.

В целом, гарантия дается на пять лет. Прежде чем оперировать, доктора, конечно, смотрят толщину роговицы и другие показатели. Мое личное мнение: роговица человека – это чудесная и уникальная часть, которую трогать даже жалко. Поэтому операцию можете сделать, но если не менять образ жизни, миопия может прогрессировать, но повторно уже операцию вам не сделают, так как роговица становится тоньше. Айгерим Дербисалиева