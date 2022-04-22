Алматы перестанет быть Венецией: арычную сеть планируют наладить

В Алматы насчитывается 153 водных объекта, из них 10 – это ручьи и реки, предназначенные для водооттока. А 49 из них – это крупные реки протяженностью 450 км.

На территории Алматы проложено 1525 км арычных сетей и 16 водоотводных каналов (коллекторов). Также есть 36 водозаборных сооружений и 30 оросительных каналов. Но как только в городе выпадает более-менее ощутимый дождь, вся эта система не справляется со льющейся с неба водой. Город, особенно «нижняя» его часть (север), оказывается под водой.

По словам и.о. руководителя Управления зеленой экономики Алматы Серика Адильбаева, при осадках 90% сточных вод уходит по дорогам и арыкам в реки напрямую. И только 10% сточных вод попадают в четыре специальных водоотводных канала и далее в коллекторы.

Фото: Zakon.kz

Остальные 12 коллекторов не принимают воду, фактически не выполняют свою функцию. Из-за этого центральную часть города, ниже Абая, затапливает. Через 56 улиц вода идет по арыкам и затапливает проспект Райымбека, район железнодорожного вокзала «Алматы-2», район Саяхата и так далее. И.о. руководителя Управления зеленой экономики Алматы Серик Адильбаев

Фото: Zakon.kz

Для решения этой проблемы акимат разработал проектно-сметную документацию (ПСД) на строительство и реконструкцию арычных сетей, ливневой канализации. Проект разделен на три части. В Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском районах уже идут строительно-монтажные работы, начавшиеся в 2022 году. А вот по центральной части (Бостандыкский, Алмалинский и Жетысуский районы) работы по спасению от затоплений еще не начали, так как потребовалась корректировка ПСД.

Фото: Zakon.kz

Серик Адильбаев объяснил, что причина задержек в том, что в предыдущем ПСД не было предусмотрено восстановление коллекторов и соединение арычных сетей с коллекторами.

В данный момент идет корректировка, после этого улицы центральной части Алматы соединят с коллектором, находящимся рядом, на Айтеке би, будет налажен сброс арычной воды в речку Есентай. Так мы решаем 80% проблем, остальные 20% – это район Саяхата, будем восстанавливать существовавшие арыки и оттуда скидывать воду в существующие коллекторы. Основные арыки будем подключать к 12 коллекторам. Серик Адильбаев

Представитель Института «Казгипроводхоз» Антон Туренко показал один из коллекторов на пересечении улиц Кунаева и Айтеке би.

Фото: Zakon.kz

Труба забита илом и грязью. Когда здесь последний раз текла вода – угадать сложно.

Сейчас в Алматы нет единой закольцованности всех арыков, многие арыки бесхозные, дворовых много, тупиковых. Сами видите: этот коллектор был в свое время построен, но он нормально не обслуживался. В коллекторе скопились ил и грязь, вода в него не попадает, выходит наружу и топит потом развязки, улицы. Такие неработающие коллекторы на некоторых участках только могут накопить воду, но не проводят ее дальше. Представитель Института «Казгипроводхоз» Антон Туренко

К проекту акимата эксперт относится в целом положительно, но беспокоится, что при его реализации могут быть допущены непоправимые ошибки в расчетах.

То, что нужно достроить, реконструировать арыки и коллекторы, – это правильное решение. Нужно учитывать параметры, гидравлические характеристики, чтобы не переполнить коллекторы, чтобы они не «захлебнулись» в процессе сброса воды. Нужно все это учитывать в рамках проекта – сколько возможно в каждый коллектор сбросить воды, на зоны город разбить. Всего по городу 16 коллекторов, необходимо все зонировать, детально посмотреть проект, проанализировать, просчитать все поверхностные стоки. Антон Туренко

Акимат обещает, что после реализации проекта по восстановлению арыков и коллекторов вся ливневая канализация будет передаваться единому оператору в лице 100%-ного государственного предприятия «ЭкоАлматы», где будет отдельный сектор по управлению водными объектами.

Фото: Zakon.kz