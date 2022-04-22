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Законодательство РК
14:03 22.04.2022

70% жалоб казахстанцев касаются некачественного оказания медпомощи

медработники Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Лаура Ахметниязова рассказала о работе служб поддержки пациентов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что такие службы поддержки пациентов работают в стране уже более 10 лет. Их задача – решить все вопросы или возможные конфликтные ситуации на месте возникновения. 

За прошлый год было рассмотрено более 4 тыс. обращений. В 2020 году примерно на таком же уровне. Обоснованность обращений составляет 30%. К сожалению, наибольшую долю занимают обращения на некачественное оказание медпомощи – 70%.Лаура Ахметниязова

По словам Ахметниязовой, фонд делает акцент на эффективность работы служб поддержки пациентов, добавив, что политика направлена на то, чтобы внешний контроль был минимизирован, так как первая задача самой медорганизации должна быть направлена на повышение качества медпомощи. 

Тамила Языкова
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