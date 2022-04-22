Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:16 22.04.2022

Фейк об увеличении пособий на 30 тысяч тенге распространяют в Cети

тенге Фото: Zakon.kz
В Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация об увеличении пособий лицам с инвалидностью на 30 тыс. тенге не соответствует действительности, передает Zakon.kz.
Распространяемая информация о том, что лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп, а именно – инвалидам с детства, увеличены размеры социальных пособий на более чем 30 тыс. тенге, не соответствует действительности. Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения

В ведомстве напомнили, что размеры государственных социальных пособий зависят от группы и причины инвалидности.

Государственные социальные пособия по инвалидности ежегодно индексируются в связи с изменением величины прожиточного минимума. Так, с 1 января 2022 года размеры пособий по инвалидности были повышены на 5%. Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения

Как сообщили в Минтруда, в связи с пересмотром коридора инфляции с 4-6% до 8-10% планируется проведение дополнительной индексации пособий.

Выплата пособий в повышенных размерах будет осуществлена после подписания главой государства закона «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», проект которого в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате Парламента РК. При этом за прошедшее время, начиная с апреля текущего года, будет произведена соответствующая доплата до нового размера пособий.

Анастасия Стативкина
МТИ РК Казахстан
Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, Мариуполь под контролем войск РФ
21.04.2022
Дождь с переходом в снег – прогноз погоды в Казахстане на 22 апреля
21.04.2022
Курс доллара держится на одной отметке второй день
21.04.2022
Мадина Бакбергенова завоевала «золото» чемпионата Азии
21.04.2022
Токаев о ремонте дорог в ЗКО: Виновные в срыве сроков должны быть наказаны
21.04.2022
Главная Топ LIVE Все