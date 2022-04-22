Получить ЭЦП станет проще в Казахстане

Сервис видеопроверка – Digital ID – дает возможность пользователям пройти процедуру идентификации для удаленного получения ЭЦП с помощью QR-кода, используя мобильный телефон, если отсутствует или не работает камера на компьютере.

Новые обновления будут доступны для физических и юридических лиц.

Для того, чтобы воспользоваться новыми обновлениями, требуется навести камеру телефона на QR-код, отображенный на экране компьютера, пройти видеопроверку. После успешного подтверждения необходимо продолжить привычный способ получения ЭЦП на своем компьютере. АО «Национальные информационные технологии»

Как отметили в компании, видеопроверку с помощью QR-кода рекомендуется проходить на своем мобильном устройстве.