Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:52 22.04.2022

Получить ЭЦП станет проще в Казахстане

ЭЦП, телефон Фото: АО «НИТ»
В Казахстане c 23 апреля получить ЭЦП удаленно через портал eGov.kz можно будет через камеру мобильного устройства, сообщает Zakon.kz.

Сервис видеопроверка – Digital ID – дает возможность пользователям пройти процедуру идентификации для удаленного получения ЭЦП с помощью QR-кода, используя мобильный телефон, если отсутствует или не работает камера на компьютере.

Новые обновления будут доступны для физических и юридических лиц.

Для того, чтобы воспользоваться новыми обновлениями, требуется навести камеру телефона на QR-код, отображенный на экране компьютера, пройти видеопроверку. После успешного подтверждения необходимо продолжить привычный способ получения ЭЦП на своем компьютере. АО «Национальные информационные технологии»

Как отметили в компании, видеопроверку с помощью QR-кода рекомендуется проходить на своем мобильном устройстве.

Анастасия Стативкина
Казахстан
Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, Мариуполь под контролем войск РФ
21.04.2022
Дождь с переходом в снег – прогноз погоды в Казахстане на 22 апреля
21.04.2022
Курс доллара держится на одной отметке второй день
21.04.2022
Мадина Бакбергенова завоевала «золото» чемпионата Азии
21.04.2022
Токаев о ремонте дорог в ЗКО: Виновные в срыве сроков должны быть наказаны
21.04.2022
Главная Топ LIVE Все