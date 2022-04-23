Появились фото из дебютного павильона Казахстана на Венецианской биеннале

Оформить казахстанский павильон на 59-й Международной выставке La Biennale di Venezia доверили трансдисциплинарному коллективу ORTA (Александра Морозова, Рустем Бегенов, Дарья Джумеля, Александр Баканов и Сабина Куангалиева), который создал для павильона экспериментальную исследовательскую станцию, вдохновленную жизнью и творчеством алматинского художника Сергея Калмыкова.

Главные аспекты казахстанской жизни, менталитета, культуры, которые присутствуют в нашем проекте, – это смелость в искусстве идти своим, ни на чей другой не похожим путем. Также в нашем проекте существенную часть занимают около 30 работ, выполненных сооснователем коллектива ORTA Александрой Морозовой в технике казахской традиционной вышивки «бiз кесте». В инсталляции представлена модернизированная юрта, а также в проекте звучат песни на казахском языке и тексты Сергея Калмыкова, переведенные на казахский язык, в исполнении Бибихадиши Коныратбай. ORTA

Над павильоном работали около 70 человек. Комиссар казахстанского павильона Меруерт Калиева пояснила, что ORTA работает не с живописью Калмыкова, а с его текстами и теориями. Поэтому члены коллектива уже более пяти лет изучают архивы художника. Калиева пояснила, что проект павильона основан на принципах Калмыкова, включая его математические и научные исследования.

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21 апреля в казахстанском павильоне стартовала серия перформансов – «Спектакулярных экспериментов», которые закончатся в день памяти Сергея Калмыкова 27 апреля. Специально для проведения перформансов была создана временная инсталляция из местных материалов.

Фото: ORTA

Это эксперименты, направленные на исследование возможности инициировать во взрослых детское непосредственное восприятие, чтобы таким образом активировать гений человека. ORTA

Фото: ORTA

Инсталляция, которая откроется 17 мая, состоит из LED-дисплеев, микросхем, самодельных роботов, юрты, вышивок, картонно-светового генератора в форме цилиндра, через который люди смогут проходить, и многого другого, все будет разделено на пять секторов. Картин и скульптур в традиционном смысле не будет. Меруерт Калиева

Организаторы заявили, что основной проект павильона Казахстана в Венеции будет открыт 17 мая.

Центр продолжит функционировать до 20 ноября 2022 года. По словам Меруерт Калиевой, по окончании Биеннале вся тотальная инсталляция вернется в Казахстан.

Добавим, что собственного павильона у Казахстана на Венецианской биеннале никогда не было. Современное искусство республики было представлено с 2005 по 2013 годы в рамках павильона стран Центральной Азии, а позже – в рамках самоорганизованных инициатив от разных культурных институций.