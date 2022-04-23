11:48 23.04.2022
Взрыв произошел на руднике в Оренбургской области
Фото: pixabay
По предварительным данным, три человека погибли. С рудника эвакуировали 88 рабочих. Прокуратура Оренбургской области установит причины произошедшего, сообщает Zakon.kz.
Детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км произошла на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области, сообщает прокуратура региона в Telegram.
По предварительным данным, погибли три человека.
По предварительным данным, сегодня, около 08:50 (09:50 по времени Нур-Султана), при проведении горно-взрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли.Прокуратура Оренбургской области
Прокуратура установит причины произошедшего. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.