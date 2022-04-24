11:51 24.04.2022
Женщину с детьми сбили насмерть в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
После смертельного ДТП водителя задержали и водворили в изолятор временного содержания. Автомобиль изъяли и поместили на специальную стоянку, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло 23 апреля около 22:05 в Ескельдинском районе, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
В селе Карабулак 19-летний водитель Audi-80 ехал по улице Алдабергенова. В один момент он совершил наезд на 36-летнюю женщину с двумя детьми. Все трое пешеходов скончались на месте происшествия.
Начато уголовное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК. Водителя задержали и водворили в ИВС. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.