Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции

Эммануэль Макрон переизбран на второй президентский срок.

По результатам обработки 98% бюллетеней, за него проголосовали 58,32% избирателей, за Марин Ле Пен – 41,68%, сообщает Euronews.

Ле Пен признала поражение и пообещала продолжить борьбу на парламентских выборах. Свой результат на выборах она назвала «оглушительной победой». Пять лет назад ей не удалось набрать во втором туре и 35% голосов.