07:07 25.04.2022
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Фото: Twitter/EmmanuelMacron
Лидеры стран поздравили Макрона с победой, выразив надежду на продолжение совместной работы. В их числе президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, премьер Италии Марио Драги, канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер и другие, сообщает Zakon.kz.
Эммануэль Макрон переизбран на второй президентский срок.
По результатам обработки 98% бюллетеней, за него проголосовали 58,32% избирателей, за Марин Ле Пен – 41,68%, сообщает Euronews.
Ле Пен признала поражение и пообещала продолжить борьбу на парламентских выборах. Свой результат на выборах она назвала «оглушительной победой». Пять лет назад ей не удалось набрать во втором туре и 35% голосов.