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08:00 25.04.2022

Восемь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 25 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на двоих заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Инфицированных зарегистрировали только в Нур-Султане и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 7.

Всего в стране подтверждено 1 305 465 случаев.

Девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Алматы – 8,

  • в ВКО – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 997 человек.

Данияр Кунафин
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