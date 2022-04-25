08:00 25.04.2022
Восемь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на двоих заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Инфицированных зарегистрировали только в Нур-Султане и Алматы, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 7.
Всего в стране подтверждено 1 305 465 случаев.
Девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Алматы – 8,
в ВКО – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 997 человек.