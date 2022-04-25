Восемь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 7.

Всего в стране подтверждено 1 305 465 случаев.

Девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Алматы – 8,

в ВКО – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 997 человек.