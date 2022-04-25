Квалификационное тестирование для педагогов перенесли в Казахстане

Все виды тестирования, в том числе Мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), Критерии оценки организаций образования и Национальное квалификационное тестирование (НКТ) для педагогов, запланированные с 25 апреля по 3 мая, перенесли на более поздний срок. Об этом сообщили в Национальном центре тестирования.

Информация о новой дате и времени проведения НКТ будет доступна в личном кабинете в разделе «Моя история» с начала мая.

Сообщается, что педагоги, которые не смогли завершить НКТ по техническим причинам, смогут продолжить тестирование с момента приостановления. Предыдущие ответы будут сохранены.