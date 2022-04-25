В колледжах сократили перечень квалификаций для заочного обучения

Сегодня требования к подготовке кадров в сфере технического и профессионального образования определяет рынок труда, работодатели. В связи с этим мы активно отходим от заочной формы обучения. Причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники, обучившиеся заочно. Колледжи все более активно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом, которые, в свою очередь, предоставляют студентам возможность обучаться на рабочих местах. Такая форма называется дуальным обучением. Это уже положительно сказывается на качестве образования. Из списка квалификаций для заочного обучения исключены невостребованные квалификации, в том числе и те, которые были объединены с учетом идентичности подготовки. И мы продолжим эту работу. Директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова

По информации пресс-службы МОН РК, более двух лет назад заочно можно было получить образование по 595 квалификациям. Но, поскольку такая форма обучения не дает студентам качественных навыков, министерством проведена поэтапная работа по их сокращению. В этот раз заочное обучение исключено по таким профилям подготовки кадров, как «Право», «Образование», «Сервис, экономика и управление» и др.