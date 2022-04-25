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Законодательство РК
10:36 25.04.2022

Названы самые криминальные регионы Казахстана

регионы Казахстана, криминал Фото: pexels
Аналитики заявляют, что в РК количество зарегистрированных уголовных правонарушений уменьшилось на 7%. Больше всего уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным исследователей ranking.kz, по итогам первого квартала 2022 года в стране зарегистрировали 44,6 тыс. уголовных правонарушений – на 6,5% меньше, чем годом ранее.

Из них 17,9 тыс. составили правонарушения средней тяжести, 12,8 тыс. – тяжкие, 6,8 тыс. – небольшой тяжести, 807 случаев – особо тяжкие, – отмечено в сообщении.

По данным отчета, в региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 22,2% от РК, или 9,9 тыс. случаев, – сразу на 26,6% больше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались столица (4,3 тыс. случаев, минус 6,9% за год) и Алматинская область (4,2 тыс. случаев, минус 3%).

Стоит отметить, меньше всего уголовных правонарушений среди 17 регионов страны зарегистрировали в Кызылординской области: всего 972 случая, минус 19,3% за год.

А наибольший годовой рост количества уголовных правонарушений наблюдался в Алматы, наибольшее сокращение – в Акмолинской области: на 28,5%, до 1,5 тыс. случаев за январь – март текущего года.

Больше всего уголовных правонарушений было зафиксировано в сфере нарушений против собственности: 31,2 тыс. случаев – на 7,4% меньше, чем годом ранее, – уточнили аналитики.

Среди «популярных» также оказались правонарушения против личности (3 тыс. случаев, на 8,6% меньше, чем год назад) и правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка (2,3 тыс. случаев, плюс 34,7% за год).

Кроме того, установленная сумма причиненного правонарушениями ущерба выросла сразу на 61% за год, до 120,6 млрд тг.

В том числе ущерб государству составил 66,9 млрд тг, юридическим лицам – 28,2 млрд тг, физическим лицам – 25,5 млрд тг. Установленная сумма ущерба по самой «популярной» главе 6 («Правонарушения против собственности») достигла 68,1 млрд тг – в 1,9 раза больше, чем в январе – марте 2021 года.

Анастасия Московчук
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