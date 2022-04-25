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Законодательство РК
10:43 25.04.2022

Более 150 тысяч бутылок контрафактного алкоголя выявили в Алматы

выявили контрафактный алкоголь в Алматы Фото: скриншот с видео
Департамент государственных доходов Алматы совместно с департаментом экономических расследований выявили незаконное хранение алкогольной продукции с сомнительными учетно-контрольными марками в количестве более 150 тыс. бутылок, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель отдела администрирования акцизов ДГД Алматы Ернат Айдаров, за I квартал 2022 года в ходе проведенных совместных мероприятий установлены три кустарных цеха по незаконному розливу алкогольной продукции, где применялся этиловый спирт сомнительного происхождения и учетно-контрольные марки неустановленного образца.

При этом подделывались преимущественно наиболее популярные бренды алкогольной продукции. Также 8 апреля текущего года при совместных мероприятиях установлено незаконное хранение алкогольной продукции с сомнительными учетно-контрольными марками в количестве более 150 тыс. бутылок.Руководитель отдела администрирования акцизов ДГД Алматы Ернат Айдаров

В отношении организаторов незаконного производства алкогольной продукции департаментом экономических расследований возбуждены уголовные дела.

Как отметили в ведомстве, незаконный оборот подакцизной продукции наносит значительный ущерб государству и законопослушным субъектам бизнеса, осуществляющим оборот подакцизной продукции, а также может нанести существенный вред здоровью населения.

По имеющимся фактам незаконной реализации подакцизной продукции жители города могут обращаться в ДГД Алматы. Телефон для справок: 8(727) 267-35-62.

Лариса Черненко
Алматы
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