Подозреваемые используют жалобы о пытках как линию защиты — Генпрокуратура

Особое внимание уделяется обеспечению законности и соблюдению прав граждан при осуществлении следственных действий. По всем фактам применения недозволенных методов следствия проводится досудебное расследование. Результаты следствия показывают, что некоторые заявители использовали жалобы о пытках как линию защиты. Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

В Жамбылской области гражданин Б. 5 января в группе лиц совершил поджоги гособъектов, затем похитил из департамента полиции автомат Калашникова, пистолет Макарова, два охотничьих ружья и три травматических пистолета.

По словам замначальника Первой службы Генпрокуратуры, причастность подозреваемого к этим преступлениям подтверждается записями камеры видеонаблюдения, свидетельскими показаниями и другими материалами дела. Однако после задержания от гражданина поступило заявление о пытках со стороны сотрудников полиции.