15:42 25.04.2022
Подозреваемые используют жалобы о пытках как линию защиты — Генпрокуратура
Фото: Zakon.kz
Некоторые заявители использовали жалобы о пытках как линию защиты для дискредитации доказательств. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Особое внимание уделяется обеспечению законности и соблюдению прав граждан при осуществлении следственных действий. По всем фактам применения недозволенных методов следствия проводится досудебное расследование. Результаты следствия показывают, что некоторые заявители использовали жалобы о пытках как линию защиты.Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
В Жамбылской области гражданин Б. 5 января в группе лиц совершил поджоги гособъектов, затем похитил из департамента полиции автомат Калашникова, пистолет Макарова, два охотничьих ружья и три травматических пистолета.
По словам замначальника Первой службы Генпрокуратуры, причастность подозреваемого к этим преступлениям подтверждается записями камеры видеонаблюдения, свидетельскими показаниями и другими материалами дела. Однако после задержания от гражданина поступило заявление о пытках со стороны сотрудников полиции.
Антикоррупционной службой по данному факту проведено расследование при участии независимого адвоката. В соответствии с международными стандартами по защите прав человека против пыток, такими как Стамбульский протокол, проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалистами полностью изучено психоэмоциональное состояние потерпевшего. Результаты показали, что со стороны органов следствия какого-либо психологического давления на него не оказывалось. По результатам следствия уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Елдос Килымжанов