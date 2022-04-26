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Законодательство РК
10:16 26.04.2022

Более 16 тысяч иностранцев работают в Казахстане

более 16 тысяч иностранцев работают в РК Фото: kaztransgaz
По информации Минтруда, в Казахстане на 1 апреля 2022 года по разрешениям местных акиматов осуществляют трудовую деятельность 16 278 иностранцев, передает Zakon.kz.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 639 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3150 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8115 и 825 человек соответственно. Министерство труда и социальной защиты РК

Кроме того, на сезонные работы привлечены 1197 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2352 человека.

Как отметили в Минтруда, на данный момент в Казахстане насчитывается 1683 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 429 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3685 человек, Турция – 1977, Индия – 1268, Узбекистан – 1195, Сербия – 1109.

В ведомстве напомнили, что для защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов.

По итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе этого года Минтруда сократило квоту на привлечение ИРС c ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц – на 4792 единицы (16%).

Лариса Черненко
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