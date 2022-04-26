В каком городе Казахстана самый дорогой уголь

В отчете исследователей сказано, что среди крупных городов страны самый дорогой уголь продают в Таразе: 20,1 тыс. тг за тонну — сразу на 36,3% дороже, чем в среднем по стране.

Самый дешевый уголь — в Караганде: 11,7 тыс. тг, на 20,4% дешевле, чем в среднем по стране.

Наибольший годовой рост цен на уголь, как отмечено на сайте energyprom.kz, зафиксирован в Восточно-Казахстанской области — сразу на 25,6% за год.

Далее идут Акмолинская (14,4%) и Жамбылская (13,9%) области. В Западно-Казахстанской области цены остались на прежнем уровне. Еще в двух регионах — в Кызылординской и Туркестанской областях — уголь подешевел на 0,1% и 1,6% соответственно.

Также, согласно исследованию, за январь – март 2021 года угледобывающие компании добыли 31,1 млн тонн каменного угля, лигнита и угольного концентрата — на 7,4% больше, чем годом ранее.

Непосредственно каменного угля было добыто 28,4 млн тонн, лигнита (бурого угля) — 1,6 млн тонн, угольного концентрата — 1,1 млн тонн. В денежном выражении добыча угля составила 141 млрд тг.

В региональном разрезе наибольший объем добычи традиционно пришелся на Павлодарскую область: 18,9 млн тонн, плюс 7,7% за год. В тройку лидеров также вошли Карагандинская и Восточно-Казахстанская области — 9,6 млн тонн и 2,3 млн тонн соответственно, — заключили аналитики.