Советы юриста: перепланировали квартиру много лет назад, можно ли узаконить?

Как сообщил алматинец, собственник жилья 30 лет назад соединил балкон с кухней и не узаконил перепланировку. Теперь новые владельцы хотят узаконить перепланировку и продать квартиру, но им сказали, что это невозможно, так как дом 1998 года и перепланировка уже не подлежит узаконению.

Первым делом специалисты дали определение термину «перепланировка» — это изменение жилого или нежилого помещения без смены его функционального назначения. Площадь помещения меняется с помощью перегородок и внутренних ненесущих стен. Это может быть новый проем в ненесущей стене, объединение или разъединение санузла с ванной комнатой.

Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» предусматривает, что собственники жилья могут осуществлять работы по восстановлению, усилению, переустройству, перепланировке, переоборудованию, реконструкции, расширению, техническому перевооружению, модификации, реставрации и постутилизации объекта и т.д. только в соответствии с установленным законодательством порядком – после прохождения разрешительных процедур, руководствуясь строительными, санитарными, противопожарными, противовзрывными, экологическими и другими обязательными нормами и правилами.

То есть, исходя из вышеизложенного, соединение кухни и балкона считается перепланировкой, а значит, хозяин должен был для начала получить разрешение на перепланировку квартиры. По закону самовольное строительство, равно как и изменение архитектурного облика, перепланировка (переоборудование, перепрофилирование) зданий, отдельных помещений и частей здания не допускается и является нарушением норм и требований, установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

При этом перепланировка не может касаться только владельцев одной квартиры, а влияет на прочность всего здания. Следует помнить, что незаконная перепланировка нарушает устойчивость и прочность объекта в целом.

За самовольное строительство предусмотрена административная ответственность, которая определена главой 20 Кодекса «Об административных правонарушениях», кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность. Но так как это было 24 года назад, срок исковой давности (три года, ст. 178 ГК РК) уже истек. Специалисты юридической клиники «Каспийский»

Теперь, чтобы узаконить самовольно проведенную перепланировку, собственник должен обратиться в ЦОН и получить справку о реальных технических характеристиках объекта. Далее для регистрации произведенных изменений специалист-техник выезжает на объект и составляет заключение, после этого на руки выдается документ.