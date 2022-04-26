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16:06 26.04.2022

Курс доллара вырос еще на пять тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,53 тенге, поднявшись на 5,09 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также вырос на 0,22 тенге, до 6,02 тенге. Объем торгов достиг 25 млн рублей.

Курс китайского юаня составил 69,19 тенге (+0,95).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,5-456,5 тенге, евро – по 482-490 тенге, российский рубль – по 5,5-5,75 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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