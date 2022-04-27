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00:55 27.04.2022

Стоимость газа в Европе резко увеличилась

предприятие Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Согласно данным лондонской биржи ICE, цена газа в Европе по итогам торгов на бирже во вторник поднялась почти до 1100 долларов (более 496 тыс. тенге) за 1 тыс. куб. м на фоне новостей о возможной остановке поставок российского газа в Польшу, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 1091 долларов (около 493 тыс. тенге) за 1 тыс. куб. м, или 99 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч), а в пике поднималась до 1179 долларов (более 532 тыс. тенге).

В целом стоимость газа за день выросла на 6,6%.

Ранее СМИ сообщили, что Россия приостановила поставки газа в Польшу в рамках Ямальского контракта. Однако в в «Газпроме» опровергли эту информацию и подчеркнули, что ожидают от страны оплаты в «соответствии с новым порядком платежей». То есть иностранная валюта должна поступить в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

Елена Беляева
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