10:01 27.04.2022
16 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: pixabay
В Казахстане за прошедшие сутки (26 апреля) зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz
Всего в стране подтверждено 1 305 489 случаев, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 7,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.