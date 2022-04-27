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10:01 27.04.2022

16 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

коронавирус, заболели Фото: pixabay
В Казахстане за прошедшие сутки (26 апреля) зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz

Всего в стране подтверждено 1 305 489 случаев, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 7,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 1,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 0,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Анастасия Стативкина
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