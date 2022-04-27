В последние дни апреля в Казахстане похолодает

На западные регионы Казахстана сместится циклон из районов Белого моря, затем, смещаясь в восточном направлении, он также будет оказывать влияние на северо-западные и северные регионы страны. В связи с чем на большей части республики пройдут дожди, 30 апреля на западе республики – сильные дожди. РГП «Казгидромет»

Погоду южной половины республики будет формировать южный циклон, который 30 апреля охватит большую часть Казахстана. Он принесет град и шквал.