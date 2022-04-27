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10:34 27.04.2022

В последние дни апреля в Казахстане похолодает

деревья, весна Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28-30 апреля. Ожидаются ветер и понижение температуры, передает Zakon.kz.
На западные регионы Казахстана сместится циклон из районов Белого моря, затем, смещаясь в восточном направлении, он также будет оказывать влияние на северо-западные и северные регионы страны. В связи с чем на большей части республики пройдут дожди, 30 апреля на западе республики – сильные дожди. РГП «Казгидромет»

Погоду южной половины республики будет формировать южный циклон, который 30 апреля охватит большую часть Казахстана. Он принесет град и шквал.

По территории Казахстана усилится ветер – 15-20 м/с, на юге, юго-востоке порывы до 23-28 м/с. Также на западе, северо-западе и севере ожидается постепенное понижение температуры воздуха, на остальной территории страны – повышение. РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
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