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Законодательство РК
11:11 27.04.2022

Шесть районов Шымкента на полгода останутся без горячей воды

отключение горячей воды в Шымкенте Фото: pixabay
Более 200 многоэтажек в Шымкенте отключили от горячего водоснабжения из-за изношенности котельной. Горожанам посоветовали заранее закупить водонагреватели, сообщает Zakon.kz.

В Управлении энергетики и коммунального хозяйства журналиста издания «Отырар» заверили, что обеспечивать горячей водой экономически невыгодно.

Поэтому жителям придется ждать начала отопительного сезона.

В старой части города, которая запитана от ТЭЦ, экономически невыгодно включать горячую воду. Это бешеный расход. Боранбай Булатбеков, руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента
Анастасия Московчук
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