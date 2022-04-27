11:11 27.04.2022
Шесть районов Шымкента на полгода останутся без горячей воды
Фото: pixabay
Более 200 многоэтажек в Шымкенте отключили от горячего водоснабжения из-за изношенности котельной. Горожанам посоветовали заранее закупить водонагреватели, сообщает Zakon.kz.
В Управлении энергетики и коммунального хозяйства журналиста издания «Отырар» заверили, что обеспечивать горячей водой экономически невыгодно.
Поэтому жителям придется ждать начала отопительного сезона.
В старой части города, которая запитана от ТЭЦ, экономически невыгодно включать горячую воду. Это бешеный расход. Боранбай Булатбеков, руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента