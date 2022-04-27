Ерлан Кошанов: Наша партия готова к выборам

Пока такой вопрос не обсуждается. Но я могу сказать, что президент политические реформы объявил. Мы должны соответствующие конституционные и другие законы принять до конца года, – сказал спикер Мажилиса.

На вопрос о том, готова ли партия к выборам, если будет принято решение о роспуске Парламента, Кошанов ответил: «Да, любая партия должна быть готова к политической борьбе. Если завтра объявят выборы, конечно, партия наша готова».

Кроме того, Кошанов заявил, что не планирует баллотироваться от партии на пост главы государства.

Буквально завтра будет совещание с региональными филиалами. Мы обсудим дальнейшие наши планы, – добавил Ерлан Кошанов, отвечая на вопрос о предстоящих планах в должности председателя партии Amanat.

Напомним, 26 апреля Ерлан Кошанов был избран председателем партии Amanat. Его кандидатуру поддержали все члены партии на внеочередном XXIII съезде.