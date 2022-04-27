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14:53 27.04.2022

Китай запустил в космос ракету с воздушного шара

запуск ракеты, Китай, космос Фото: Instagram/zero2infinity.space
Оказалось, что запуск ракеты с воздушного шара финансово выгоднее, чем традиционный старт с Земли. Такой способ запуска экономит топливо и снижает общие затраты, передает Zakon.kz.

По сообщению китайских СМИ, запуск ракеты с большого воздушного шара из Лэнху на северо-западе провинции Юньчжоу состоялся 24 апреля. На орбиту такой носитель не выйдет, но он нужен для изучения различных вопросов на нижней границе космоса.

Это был первый технологический прорыв в запуске ракет такого типа.Генеральный директор Xingjian Tianhang Чжан Ичи

Такой подход широко используют для изучения так называемого ближнего космоса на высотах от 20 до 100 км, куда уже не долетают самолеты и не могут спускаться спутники. Ракеты можно использовать для изучения атмосферы Земли.

Воздушный шар был разработан для запуска самолетов и наполнен гелием при нулевом давлении. В ходе изменения атмосферного давления оболочка сохранила свою целостность, чтобы подняться на заданную высоту и запустить ракету.

Минус состоит в том, что аэростат имеет малую управляемость и зависим от погодных условий.

Анастасия Беньяминова
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