14:53 27.04.2022
Китай запустил в космос ракету с воздушного шара
Фото: Instagram/zero2infinity.space
Оказалось, что запуск ракеты с воздушного шара финансово выгоднее, чем традиционный старт с Земли. Такой способ запуска экономит топливо и снижает общие затраты, передает Zakon.kz.
По сообщению китайских СМИ, запуск ракеты с большого воздушного шара из Лэнху на северо-западе провинции Юньчжоу состоялся 24 апреля. На орбиту такой носитель не выйдет, но он нужен для изучения различных вопросов на нижней границе космоса.
Это был первый технологический прорыв в запуске ракет такого типа.Генеральный директор Xingjian Tianhang Чжан Ичи
Воздушный шар был разработан для запуска самолетов и наполнен гелием при нулевом давлении. В ходе изменения атмосферного давления оболочка сохранила свою целостность, чтобы подняться на заданную высоту и запустить ракету.
Такой подход широко используют для изучения так называемого ближнего космоса на высотах от 20 до 100 км, куда уже не долетают самолеты и не могут спускаться спутники. Ракеты можно использовать для изучения атмосферы Земли.
Минус состоит в том, что аэростат имеет малую управляемость и зависим от погодных условий.