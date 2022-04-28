Токаев назначил зампредседателей Ассамблеи народа Казахстана

Распоряжениями главы государства Наталья Дементьева и Тауфик Каримов назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Акорда.

На этой должности они сменили Майю Бекбаеву и Закиржана Кузиева.

Наталья Дементьева родилась 18 октября 1980 года в Кокшетау.

Трудовой стаж:

Учитель казахского языка и литературы КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (2002-2009);

Заместитель директора по методической работе Кокшетауского колледжа «Арна» им. Абая Мырзахметова (2009-2010);

Заместитель директора по воспитательной работе КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (2010-2016);

Редактор, телеведущая (по совместительству) теле-радио-корпорации «Казахстан» Акмолинского областного филиала (2008-2016);

Директор КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (01.03.2016-15.01.2021).

Тауфик Каримов родился 1 февраля 1958 года в Атырау.

Трудовой стаж: