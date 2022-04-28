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08:10 28.04.2022

Токаев назначил зампредседателей Ассамблеи народа Казахстана

АНК назначение Фото: akorda.kz
Новыми заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана стали Наталья Дементьева и Тауфик Каримов. На этой должности они сменили Майю Бекбаеву и Закиржана Кузиева, сообщает Zakon.kz.

Распоряжениями главы государства Наталья Дементьева и Тауфик Каримов назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Акорда.

На этой должности они сменили Майю Бекбаеву и Закиржана Кузиева.

Наталья Дементьева родилась 18 октября 1980 года в Кокшетау.

Трудовой стаж:

  • Учитель казахского языка и литературы КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (2002-2009);

  • Заместитель директора по методической работе Кокшетауского колледжа «Арна» им. Абая Мырзахметова (2009-2010);

  • Заместитель директора по воспитательной работе КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (2010-2016);

  • Редактор, телеведущая (по совместительству) теле-радио-корпорации «Казахстан» Акмолинского областного филиала (2008-2016);

  • Директор КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (01.03.2016-15.01.2021).

Тауфик Каримов родился 1 февраля 1958 года в Атырау.

Трудовой стаж:

  • Преподаватель ГПТУ, работа в нефтегазоразведочной экспедиции «АО «Тенгизнефтегаз», государственной компании «Внешинвест»(09.1979-10.1994);

  • Руководитель аппарата, заместитель акима Атырауской области (10.1994-05.2001);

  • Представитель российско-швейцарской компании «Telf AG» г. Атырау (05.2001-11.2001);

  • Вице-президент ОАО «Казахстанкаспийшельф» г. Атырау (11.2001-08.2002);

  • Начальник областного управления информации и общественного согласия Министерства культуры и общественного согласия Республики Казахстан (08.2002-04.2003);

  • Руководитель аппарата ОАО «Эмбамунайгаз», г. Атырау(04.2003-06.2004);

  • Главный инспектор Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (10.2004-11.2007);

  • Первый заместитель Председателя Правления АО «НК «СПК «Каспий», г. Атырау (11.2007-11.2009);

  • Инспектор Комитета партийного контроля ЦА НДП «Нур Отан», г. Астана (11.2009-01.2014);

  • Руководитель аппарата РГП «Госэкспертиза» (02.2014-05.2015).

Данияр Кунафин
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