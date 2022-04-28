258 млн тенге выплатили владельцам авто, поврежденных во время январских событий

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева проводится работа не только по возмещению ущерба малому и среднему бизнесу, но и жителям города Алматы, автомобили которых были повреждены или уничтожены в ходе январских событий.

В настоящее время в акиматы районов города Алматы поступило 99 заявок о возмещении ущерба от владельцев автомобилей. В соответствии с механизмом возмещения ущерба физическим лицам (согласно Правилам возмещения имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате акта терроризма, утвержденных постановлением правительства от 28 августа 2013 года № 877) удовлетворены 54 заявки на общую сумму 258 млн тенге (Алмалинский район – 33, Ауэзовский район – 9, Турксибский район – 12). Пресс-служба акимата Алматы

На рассмотрении акиматов районов также находятся еще 45 заявок по поврежденному и сгоревшему автотранспорту (Бостандыкский район – 40, Медеуский район – 5).

По информации акимата, по ним выплаты планируется произвести в срок до 15 мая текущего года. По мере поступления дополнительных заявок работа районными акиматами Алматы в данном направлении будет продолжена.